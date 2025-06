Spectacle Chevaux et Passions du Sud – Soustons 9 juillet 2025 21:30

Landes

Spectacle Chevaux et Passions du Sud Allée des Arènes Soustons Landes

Tarif : – – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 21:30:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Depuis plus de 10 ans, Chevaux & Passions du Sud sillonne les arènes du Grand Sud-Ouest chaque été afin de faire connaître les Traditions Landaises et mettre en valeur l’Art Equestre.

C’est une invitation au voyage dans un monde où l’homme et l’animal ne font qu’un.

Depuis plus de 10 ans, Chevaux & Passions du Sud sillonne les arènes du Grand Sud-Ouest chaque été afin de faire connaître les Traditions Landaises et mettre en valeur l’Art Equestre.

C’est une invitation au voyage dans un monde où l’homme et l’animal ne font qu’un. .

Allée des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 55 62

English : Spectacle Chevaux et Passions du Sud

For over 10 years, Chevaux & Passions du Sud has been criss-crossing the arenas of the South-West of France every summer, showcasing the traditions of the Landes region and highlighting the art of horsemanship.

It’s an invitation to travel to a world where man and animal are one.

German : Spectacle Chevaux et Passions du Sud

Seit mehr als 10 Jahren reist Chevaux & Passions du Sud jeden Sommer durch die Arenen des Südwestens, um die Traditionen der Region Landaises bekannt zu machen und die Kunst des Reitens zu präsentieren.

Es ist eine Einladung zu einer Reise in eine Welt, in der Mensch und Tier eins sind.

Italiano :

Da oltre 10 anni, Chevaux & Passions du Sud gira ogni estate nelle arene del sud-ovest della Francia, promuovendo le tradizioni della regione delle Landes e mettendo in mostra l’arte equestre.

È un invito a viaggiare in un mondo in cui uomo e animale sono una cosa sola.

Espanol : Spectacle Chevaux et Passions du Sud

Desde hace más de 10 años, Chevaux & Passions du Sud recorre cada verano los ruedos del suroeste de Francia, promoviendo las tradiciones de la región de Las Landas y mostrando el arte de la equitación.

Es una invitación a viajar a un mundo donde el hombre y el animal son uno.

L’événement Spectacle Chevaux et Passions du Sud Soustons a été mis à jour le 2025-06-14 par OTI LAS