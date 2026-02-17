Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 19:00 –

Gratuit : non 10€ min Participation à la soirée : viens avec de la monnaie, une boisson et/ou un grignoti à partager. Vive la convivialité !Entrée à 19h, spectacle à 20hRéservation auprès de Renaud : renaud.lemor@wanadoo.fr Adulte, En famille, Tout public, Senior

« DANS TA GUEULE, UN ART DE VIVRE A LA TERRIENNE » Cette création est née de l’envie de questionner notre rapport à la violence et de ce qui nous fait violence grâce à un personnage féminin qui tire le fil de cet épineux sujet.A travers cette COMÉDIE SOCIALE ET SATIRIQUE nous explorons son mécanisme et différents types de violences (celles visibles et invisibles) et les regards que nous pouvons avoir sur elles par le prisme du décalage, de l’ humour, des rituels et d’une dramaturgie dynamique.Un spectacle accessible à tout public dès 12 ans, que nous jouons aussi pour et dans des collèges (à partir de la 4ème) et des lycées suivi d’un médiation culturelle (discussion et atelier débat en groupe).Synopsis : Une employée est chargée d’enregistrer un message de bienvenue qui sera envoyé dans l’espace. Elle décrit avec enthousiasme la beauté de notre planète, mais en fouillant dans le disque dur de l’humanité elle tombe sur un dossier délicat : la violence. Elle se sent alors obligée de mettre en garde les extraterrestres.Telle une lanceuse d’alerte, notre héroïne tente de révéler ce que beaucoup essayent de cacher et mène l’enquête…Mise en scène David Humeau (Madame Suzie Production).Textes de Solène Gendre et Pierre Roba (cie la Tribouille).Avec Solène Gendre, Pierre Roba et Rodrigo Becerra.Musicien sur scène (violoncelle) et création sonore Rodrigo Becerra.Chorégraphie et travail corporel Emilia Benitez Acosta (Cie NGC25).Costumes Julie Coffinières.Une création soutenue par : LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, LA FONDATION BEIJA-FLOR, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE ATLANTIQUE (44) et LA VILLE DE NANTES.

Babel’ouest, habitat coopératif Nantes 44200



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