Spectacle chez l’Habitant Nant

Spectacle chez l’Habitant

St-Sauveur du Larzac Nant Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Spectacle Parce que les majorettes finissent toutes sous un tas de bûches ou dans une bétonneuse

Poème-émission-radio, une performance à la croisée de la poésie sonore et du débat mis en scène. C’est de la Drum-Poésie, un duo batterie-voix entre Thomas Lippens et Pina Wood.

Au cœur de ce projet, la volonté de placer le public au centre de l’interrogation. Pina Wood conçoit des objets performatifs hybrides, pour l’espace public, qui interrogent notre rapport à la langue, à l’écoute, à ce qui nous relie. Nous nous lovons les unes les autres, décortiquant ce qui nous rend vivant-e, ce qui extirpe nos larmes, ce qui fait notre histoire, nous apprenons à dire JE ensemble, dans l’irrésistible complexité de notre humanité.

Pina Wood est metteuse en scène, dramaturge, performeuse et poétesse habitant Marseille. Artiste polymorphe, elle investit l’espace public avec en bouche et en gorge ce qu’elle nomme Anthropopoésie. La voix pour elle est un outil sacré qu’on apprend à manier comme un sabre !

Conception, écriture, voix Pina Wood

Drum Thomas Lippens

Régie Ciccio

Production Déléguée Générik Vapeur

RDV 18h et spectacle à 18h30, chez Monique Mauron & Christian Roqueirol

Réservation obligatoire.

Apportez de quoi partager un buffet, on grignote avant-après. Buvette sur place. 12 .

St-Sauveur du Larzac Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 72 68 45 40

