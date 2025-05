Spectacle Chipipirate – Nettancourt, 16 mai 2025 18:30, Nettancourt.

Meuse

Spectacle Chipipirate Nettancourt Meuse

Tarif : 2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16 18:30:00

fin : 2025-05-16 20:00:00

Date(s) :

2025-05-16

« Les rendez-vous culturels des 16 », en COPARY.

« CHIPIPIRATE » par la Cie Les sales fées (57)

Tout public, à partir de 4 ans 55 min

Spectacle musical et théâtral

L’histoire

Le jour se lève à peine sur le port et le bateau sommeille encore.

Virgile la vigie, égrène sa vie en quelques notes de piano.

Soudain il est surpris par l’arrivée d’une passagère clandestine, bien déterminée à intégrer l’équipage de l’extraordinaire Chipipirate.

Cette nouvelle mousse rêve de devenir pirate et d’écumer les mers. Y arrivera-t-elle ? Il lui faudra apprendre les codes pour mieux s’en libérer, et découvrir en elle des ressources insoupçonnées.

Virgile quant à lui rêve de revenir à quai et d’ouvrir un petit troquet coquet où jouer du karaoké. Mais surtout il espère de tout son cœur réussir à déclarer sa flamme à sa chère capitaine.

Chipipirate n’a d’yeux que pour la conquête des mers et son blum qui lui martèle la tête. Toutes ces batailles l’emprisonnent et lui donnent l’illusion de la liberté.

Mais peut-elle être conquérante sans pour autant être méchante ?

Peut-on ne pas faire la guerre et se défouler d’une autre manière ?

Ce trio nous fait voyager en chansons sur un océan de fantaisie.

Le public est régulièrement sollicité pour aider Chipipirate et son équipage à arriver à bon port.

Piano, guitare et ukulélé sont les instruments du voyage.

Ce spectacle est accessible même sans enfant . Alors qu’attendez-vous ?

Joanna Bertrand Comédienne / musicienne ; Audrey Lebastard Comédienne, chanteuse ; Julien Kohler pianiste chanteur ; Fabergo Ecriture du spectacle et des chansons

Tous publics, à partir de 4 ans tarif 2,5 €

Réservation fortement conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi) attention places limitées.

En partenariat avec la commune de Nettancourt et l’association Go Elan.Enfants

2.5 EUR.

Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

« Les rendez-vous culturels des 16 », in COPARY.

« CHIPIPIRATE » by Cie Les sales fées (57)

All ages, from 4 ? 55 min

Musical and theatrical show

The story

Day is just breaking over the harbor, and the ship is still slumbering.

Virgil, the lookout, spins out his life in a few piano notes.

Suddenly he is surprised by the arrival of a stowaway, determined to join the crew of the extraordinary Chipipirate.

She dreams of becoming a pirate and scouring the seas. Will she succeed? She’ll have to learn the codes to break free, and discover unsuspected resources within herself.

As for Virgile, his dream is to return to the quayside and open a cozy little bar where he can play karaoke. But above all, he hopes with all his heart to declare his love for his beloved captain.

Chipipirate only has eyes for the conquest of the seas and the blum pounding in his head. All these battles imprison her and give her the illusion of freedom.

But can she be a conqueror without being a villain?

Is it possible not to wage war, but to let off steam in another way?

This trio takes us on a musical voyage across an ocean of fantasy.

The audience is regularly called upon to help Chipipirate and his crew reach their destination.

Piano, guitar and ukulele are the instruments of the voyage.

This show is accessible even without children. So what are you waiting for?

Joanna Bertrand: Actress/musician; Audrey Lebastard: Actress, singer; Julien Kohler: Pianist/singer; Fabergo: Show and songwriting

All audiences, ages 4 and up: price 2.5 ?

Reservations strongly recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr (or on the day of the event only on 07 84 45 43 49 after close of business on Fridays): please note that places are limited.

In partnership with the commune of Nettancourt and the Go Elan association.

German :

« Die kulturellen Termine der 16 », in COPARY.

« CHIPIPIRATE » von der Cie Les sales fées (57)

Für alle Altersgruppen, ab 4 Jahren ? 55 Min

Musikalische und theatralische Aufführung

Die Geschichte

Der Tag bricht gerade erst über dem Hafen an und das Schiff schlummert noch.

Virgil, der Ausguck, schildert sein Leben in wenigen Klaviernoten.

Plötzlich wird er von der Ankunft einer blinden Passagierin überrascht, die fest entschlossen ist, der Besatzung des außergewöhnlichen Schiffes Chipipirate beizutreten.

Die neue Schiffsjunge träumt davon, Piratin zu werden und die Meere zu erkunden. Wird sie es schaffen? Sie muss die Regeln lernen, um sich von ihnen zu befreien, und ungeahnte Ressourcen in sich selbst entdecken.

Virgil träumt davon, an den Kai zurückzukehren und eine kleine, gemütliche Karaoke-Bar zu eröffnen. Vor allem aber hofft er von ganzem Herzen, dass es ihm gelingt, seiner geliebten Kapitänin seine Liebe zu gestehen.

Chipipirate hat nur Augen für die Eroberung der Meere und seinen Blum, der ihm in den Kopf hämmert. All diese Schlachten halten sie gefangen und geben ihr die Illusion von Freiheit.

Aber kann sie Eroberer sein, ohne dabei böse zu sein?

Kann man keinen Krieg führen und sich auf andere Weise austoben?

Dieses Trio lässt uns mit seinen Liedern auf einem Ozean der Fantasie reisen.

Das Publikum wird immer wieder aufgefordert, Chipipirate und seiner Crew zu helfen, in den sicheren Hafen zu gelangen.

Klavier, Gitarre und Ukulele sind die Instrumente der Reise.

Diese Aufführung ist auch ohne Kinder zugänglich. Worauf warten Sie also noch?

Joanna Bertrand: Schauspielerin/Musikerin; Audrey Lebastard: Schauspielerin, Sängerin; Julien Kohler: Pianist, Sänger; Fabergo: Schreiben des Stücks und der Lieder

Alle Altersgruppen, ab 4 Jahren: Tarif 2,5 ?

Reservierung dringend empfohlen per Tel. oder Mail an culture@copary.fr (oder am Tag der Veranstaltung nur unter 07 84 45 43 49 nach Büroschluss am Freitag): Achtung begrenzte Plätze.

In Partnerschaft mit der Gemeinde Nettancourt und dem Verein Go Elan.

Italiano :

« Les rendez-vous culturels des 16 », in COPARY.

« CHIPIPIRATE » di Cie Les sales fées (57)

Tutte le età, da 4 a 55 minuti

Spettacolo musicale e teatrale

La storia

È appena l’alba nel porto e la barca sta ancora dormendo.

Virgil, la vedetta, scandisce la sua vita in poche note al pianoforte.

Improvvisamente viene sorpreso dall’arrivo di un clandestino, deciso a unirsi all’equipaggio della straordinaria Chipipirate.

Questo nuovo ragazzo di bordo sogna di diventare un pirata e di perlustrare i mari. Riuscirà nel suo intento? Dovrà imparare i codici per liberarsi e scoprire risorse insospettate dentro di sé.

Quanto a Virgil, sogna di tornare sulla banchina e di aprire un piccolo bar accogliente dove suonare il karaoke. Ma soprattutto spera con tutto il cuore di dichiarare il suo amore al suo amato capitano.

Chipipirate ha occhi solo per la conquista dei mari e per il suo blum che gli rimbomba in testa. Tutte queste battaglie la imprigionano e le danno l’illusione della libertà.

Ma può essere conquistatrice senza essere cattiva?

È possibile evitare la guerra e sfogarsi in un modo diverso?

Questo trio ci porta in un viaggio di canzoni su un oceano di fantasia.

Al pubblico viene regolarmente chiesto di aiutare Chipipirate e la sua ciurma a raggiungere il porto.

Pianoforte, chitarra e ukulele sono gli strumenti del viaggio.

Questo spettacolo è accessibile anche senza bambini. Cosa state aspettando?

Joanna Bertrand: attrice/musicista; Audrey Lebastard: attrice, cantante; Julien Kohler: pianista/cantante; Fabergo: autore dello spettacolo e delle canzoni

Tutti i pubblici, a partire dai 4 anni: prezzo 2,5 ?

Prenotazione fortemente consigliata per telefono o e-mail a culture@copary.fr (o il giorno dell’evento solo al numero 07 84 45 43 49 dopo la chiusura del venerdì): si ricorda che i posti sono limitati.

In collaborazione con il Comune di Nettancourt e l’associazione Go Elan.

Espanol :

« Les rendez-vous culturels des 16 », en COPARY.

« CHIPIPIRATE » de Cie Les sales fées (57)

Todas las edades, a partir de 4 ? 55 min

Espectáculo musical y teatral

La historia

Apenas ha amanecido en el puerto y el barco sigue durmiendo.

Virgil, el vigía, cuenta su vida en unas notas al piano.

De repente se ve sorprendido por la llegada de un polizón, decidido a unirse a la tripulación del extraordinario Chipipirate.

Este nuevo chico del barco sueña con convertirse en pirata y surcar los mares. ¿Lo conseguirá? Tendrá que aprender los códigos para liberarse y descubrir recursos insospechados en su interior.

En cuanto a Virgil, sueña con volver al muelle y abrir un pequeño y acogedor bar donde tocar el karaoke. Pero, sobre todo, desea de todo corazón declararle su amor a su amado capitán.

Chipipirate sólo tiene ojos para la conquista de los mares y su blum martilleando en su cabeza. Todas estas batallas la aprisionan y le dan la ilusión de la libertad.

Pero, ¿puede ser conquistadora sin ser malvada?

¿Es posible evitar la guerra y desahogarse de otra manera?

Este trío nos lleva en un viaje de canciones por un océano de fantasía.

A menudo se pide al público que ayude a Chipipirate y a su tripulación a llegar a puerto.

Piano, guitarra y ukelele son los instrumentos del viaje.

Este espectáculo es accesible incluso sin niños. ¿A qué espera?

Joanna Bertrand: actriz/músico; Audrey Lebastard: actriz, cantante; Julien Kohler: pianista/cantante; Fabergo: autor del espectáculo y las canciones

Todos los públicos, a partir de 4 años: precio 2,5 €

Se recomienda encarecidamente reservar por teléfono o correo electrónico a culture@copary.fr (o el mismo día del evento únicamente en el 07 84 45 43 49 después del cierre de los viernes): tenga en cuenta que las plazas son limitadas.

En colaboración con el municipio de Nettancourt y la asociación Go Elan.

L’événement Spectacle Chipipirate Nettancourt a été mis à jour le 2025-05-06 par OT SUD MEUSE