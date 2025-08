Spectacle CHISTERA à St Saturnin/Loire Brissac Loire Aubance

Solo théâtrale emprunt de rugby, de stand up et de poésie.

Un jeune comédien s’interroge comment en est-il arrivé au théâtre ? Et si une partie de la réponse se trouvait dans son amour et son ancienne pratique du rugby ? Pourquoi ne joue-t-il plus ? Et comment cette découverte de sois par le sport l’amène à l’art ?

Seul en scène mêlant chant, danse, stand-up et improvisation, le spectacle Chistera retrace le parcours initiatique d’un jeune homme pris dans ses passions vives. Bien qu’occupant seul la scène, le comédien tente peut-être de retrouver mine de rien, un certain esprit d’équipe.

31/07 à Blaison-Gohier

01/08 à Chemellier

02/08 à Brissac-Quincé

03/08 à St-Saturnin-sur-Loire

04/08 à Charcé

Gratuit! .

Parc du mont rude Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesmauvaisesgens@outlook.fr

English :

Solo theater with rugby, stand-up and poetry.

German :

Theatralisches Solo, das aus Rugby, Stand Up und Poesie entlehnt ist.

Italiano :

Teatro in solitaria con rugby, stand-up comedy e poesia.

Espanol :

Teatro en solitario con rugby, stand-up comedy y poesía.

