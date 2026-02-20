Spectacle Chloé Oliveres, mon côté Wertheimer Théâtre St gilles Pornic

Spectacle Chloé Oliveres, mon côté Wertheimer

Théâtre St gilles 54, rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 21:50:00

2026-03-07

Théâtre avec Chloé Oliveres, seule en scène

Après avoir raconté les hommes de sa vie, Chloé explore les femmes de sa lignée avec ce nouveau spectacle léger, lumineux et poétique. C’est une enquête intime et culottée sur sa lignée maternelle, sa branche de travers , les transmissions invisibles et émotionnelles.

Entre règlements de comptes et réconciliations, rire et larmes, son jeu saisissant donne vie à une galerie de personnages. Un spectacle drôle et troublant, où l’on rit, où l’on tremble, où l’on ressent tout. Une performance magistrale sur l’héritage familial, la liberté et la joie de vivre.

Un spectacle programmé par la Ville de Pornic dans le cadre de l’événement En mars, Pornic met les femmes à l’honneur . .

Théâtre St gilles 54, rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique

English :

Theater with Chloé Oliveres, one-woman show

