Spectacle : Chœur de pierres, Site et maison de l’archéologie, Thérouanne

Informations pratiques

Spectacle : Chœur de pierres Dimanche 20 septembre, 14h00 Site et maison de l’archéologie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les artistes Marie Pierre Lecocq et Arnaud Marzorati, de la compagnie Les Lunaisiens, font chanter l’âme des pierres. Les pierres ancestrales font chorale et entrecroisent leurs histoires : de la préhistoire jusqu’aux cathédrales… Il faut les écouter pour y croire…

Site et maison de l’archéologie 6 Place de la Morinie, 62129 Thérouanne, France Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0643851547 https://archeologie.aud-stomer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}] Les fouilles à Thérouanne ont mis au jour un groupe épiscopal du VIIe siècle, édifice carolingien et des fondations gallo-romaines.

La Maison de l’archéologie est un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine géré par L’agence d’urbanisme, de développement et du patrimoine du Pays de Saint-Omer. Il vise à informer et sensibiliser les publics aux richesses patrimoniales du territoire labellisé Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. Le parking se situe à l’arrière de la Maison de l’Archéologie, rue Saint-Jean. Il est accessible en empruntant la rue de Boulogne, puis le chemin de la Vieille Ville.

Les artistes Marie Pierre Lecocq et Arnaud Marzorati, de la compagnie Les Lunaisiens, font chanter l’âme des pierres. Les pierres ancestrales font chorale et entrecroisent leurs histoires : de la Il…

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