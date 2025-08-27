Spectacle chorégraphique M51 UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Saint-Michel-l’Observatoire

Spectacle chorégraphique M51 UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Saint-Michel-l’Observatoire mercredi 27 août 2025.

Alpes-de-Haute-Provence

Spectacle chorégraphique M51 UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Observatoire de Haute-Provence Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Début : Mercredi 2025-08-27 19:00:00

fin : 2025-08-27 20:00:00

2025-08-27

Orianne Vilmer et Emmanuelle Simon en co-production par les Compagnie Osmium et compagnie RO/ZE

UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Observatoire de Haute-Provence

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 64 00 ohp.visites@osupytheas.fr

English :

Orianne Vilmer and Emmanuelle Simon co-produced by Compagnie Osmium and compagnie RO/ZE

German :

Orianne Vilmer und Emmanuelle Simon in Koproduktion mit der Compagnie Osmium und der Compagnie RO/ZE

Italiano :

Orianne Vilmer e Emmanuelle Simon in coproduzione con Compagnie Osmium e compagnie RO/ZE

Espanol :

Orianne Vilmer y Emmanuelle Simon en coproducción de Compagnie Osmium y compagnie RO/ZE

