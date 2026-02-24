Spectacle Christelle Chollet, vingt ans déjà Espace Matisse Soyaux

Spectacle Christelle Chollet, vingt ans déjà

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Accompagnée en live par ses musiciens, Christine Chollet vous embarque dans ce nouveau show et vous promets des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des héros, des personnages épicés, encore des rires et des émotions.

+33 5 45 97 87 25

English :

Accompanied live by her musicians, Christine Chollet embarks on her new show and promises you fits of giggles, madness, derision, heroes, spicy characters, laughter and emotion.

