Spectacle Christelle Chollet, vingt ans déjà Espace Matisse Soyaux jeudi 23 avril 2026.
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Début : 2026-04-23 20:30:00
2026-04-23
Accompagnée en live par ses musiciens, Christine Chollet vous embarque dans ce nouveau show et vous promets des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des héros, des personnages épicés, encore des rires et des émotions.
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25
Accompanied live by her musicians, Christine Chollet embarks on her new show and promises you fits of giggles, madness, derision, heroes, spicy characters, laughter and emotion.
L’événement Spectacle Christelle Chollet, vingt ans déjà Soyaux a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême