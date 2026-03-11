Spectacle CHRISTOPHE BASCLO #DARON à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle CHRISTOPHE BASCLO #DARON à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

#Daron Une story à liker et à partager en famille

Comment élever un ado de la génération TikTok et 4DX quand on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?

Basclo, un papa un peu réac et franchement dépassé par la vitesse du monde moderne, essaie tant bien que mal d’être un bon père. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

