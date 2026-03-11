Spectacle CHRISTOPHE BASCLO #DARON à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle CHRISTOPHE BASCLO #DARON à L’Improviste Brive-la-Gaillarde mercredi 20 mai 2026.
Spectacle CHRISTOPHE BASCLO #DARON à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-21
#Daron Une story à liker et à partager en famille
Comment élever un ado de la génération TikTok et 4DX quand on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?
Basclo, un papa un peu réac et franchement dépassé par la vitesse du monde moderne, essaie tant bien que mal d’être un bon père. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle CHRISTOPHE BASCLO #DARON à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme