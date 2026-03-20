Spectacle Chroma Salle Gérard Philippe Le Palais-sur-Vienne

Spectacle Chroma

Salle Gérard Philippe 20 Rue Jules Ferry Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Dans le cadre du Printemps de la Culture de la commune palaisienne et en partenariat avec La Culture au Grand Jour, venez assister au spectacle Chroma .

Cinq mondes en couleurs pour 4 regards croisés autour d’un dialogue entre musique acoustique et électronique, chant, danse, improvisation, poésie sonore et art vidéo. Quatre femmes, quatre artistes, quatre sensibilités, quatre singularités et une collaboration artistique qui se tisse depuis trois ans autour d’un travail philosophique explorant la question existentielle. Un travail sur les couleurs et les nuances de l’être où diverses sensations se croisent, s’harmonisent et se contrastent !

Sans réservation au préalable.

Informations complémentaires auprès du service d’animations de la commune. .

Salle Gérard Philippe 20 Rue Jules Ferry Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26

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English : Spectacle Chroma

L’événement Spectacle Chroma Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole