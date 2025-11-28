Spectacle Chroma, l’Expérience Monumentale à la Cathédrale d’Amiens Amiens

Spectacle Chroma, l’Expérience Monumentale à la Cathédrale d’Amiens

Place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-12-28 19:50:00

Date(s) :

2025-11-28

Le spectacle Chroma place la couleur comme le fil rouge d’une expérience immersive au cœur d’une mise en scène contemporaine. Depuis le bleu, évoquant les marchands waidiers qui ont contribué au financement du monument

jusqu’à une nouvelle restitution animée des polychromies, point d’orgue de ce voyage dans le temps, la cathédrale tour à tour lumineuse et mystérieuse continue de fasciner.

>>> Un guide-conférencier vous accompagne gratuitement, chaque soir, lors de la deuxième partie du spectacle pour répondre à toutes vos questions concernant les polychromies des portails.

Le spectacle Chroma place la couleur comme le fil rouge d’une expérience immersive au cœur d’une mise en scène contemporaine. Depuis le bleu, évoquant les marchands waidiers qui ont contribué au financement du monument

jusqu’à une nouvelle restitution animée des polychromies, point d’orgue de ce voyage dans le temps, la cathédrale tour à tour lumineuse et mystérieuse continue de fasciner.

>>> Un guide-conférencier vous accompagne gratuitement, chaque soir, lors de la deuxième partie du spectacle pour répondre à toutes vos questions concernant les polychromies des portails. .

Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

English :

The Chroma show places color at the heart of an immersive experience in a contemporary setting. From blue, evoking the Waidi merchants who contributed to the monument?s financing

to a new, animated rendering of the polychromes, the climax of this journey back in time, the cathedral, both luminous and mysterious, continues to fascinate.

>>> Every evening, a free guide will accompany you during the second half of the show to answer any questions you may have about the polychrome portals.

German :

Die Show Chroma stellt die Farbe als roten Faden für eine immersive Erfahrung in den Mittelpunkt einer zeitgenössischen Inszenierung. Von der Farbe Blau, die an die Waidhändler erinnert, die zur Finanzierung des Denkmals beigetragen haben, bis hin zu den Farben der Chroma

bis hin zu einer neuen animierten Wiedergabe der Polychromie, dem Höhepunkt dieser Zeitreise, fasziniert die Kathedrale, die abwechselnd leuchtend und geheimnisvoll ist, weiterhin.

>>> Ein Fremdenführer begleitet Sie jeden Abend kostenlos während des zweiten Teils der Vorstellung, um alle Ihre Fragen zu den Polychromien der Portale zu beantworten.

Italiano :

Lo spettacolo Chroma utilizza il colore per creare un’esperienza immersiva nel cuore di un ambiente contemporaneo. Dal blu, che evoca i mercanti Waidi che hanno contribuito a finanziare il monumento, a una nuova resa animata delle policromie

a una nuova rappresentazione animata delle policromie, punto culminante di questo viaggio nel tempo, la cattedrale, luminosa e misteriosa, continua ad affascinare.

>>> Ogni sera, durante la seconda parte dello spettacolo, una guida gratuita sarà a disposizione per rispondere alle domande sulla policromia dei portali.

Espanol :

El espectáculo Chroma utiliza el color para crear una experiencia inmersiva en el corazón de un escenario contemporáneo. Desde el azul, que evoca a los mercaderes waidíes que ayudaron a financiar el monumento

hasta una nueva interpretación animada de la policromía, punto culminante de este viaje en el tiempo, la catedral, luminosa y misteriosa a la vez, sigue fascinando.

>>> Todas las tardes, durante la segunda parte del espectáculo, un guía gratuito estará a su disposición para responder a sus preguntas sobre la policromía de los portales.

L’événement Spectacle Chroma, l’Expérience Monumentale à la Cathédrale d’Amiens Amiens a été mis à jour le 2024-11-14 par OT D’AMIENS