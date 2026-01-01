Spectacle Chroniques du Pays Chevelu à Durbans

Salle des fêtes, Ladignac Durbans Lot

Tarif : 7 – 7 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’association Culture & Loisirs de Durbans à le plaisir de vous informer du lancement de ses soirées culturelles et caussenardes.

Le spectacle que nous proposons le samedi 17 janvier à 18h30, est une première à Durbans! Jean Pauly & Christelle Marin présenteront les Chroniques du pays chevelu.

Spectacle mêlant textes et chansons pour raconter le Causse, ses paysages et ses habitants

L’association Culture & Loisirs de Durbans à le plaisir de vous informer du lancement de ses soirées culturelles et caussenardes.

Le spectacle que nous proposons le samedi 17 janvier à 18h30, est une première à Durbans! Jean Pauly & Christelle Marin présenteront les Chroniques du pays chevelu.

Spectacle mêlant textes et chansons pour raconter le Causse, ses paysages et ses habitants. Tiré du livre Sortie 56 Chroniques du Pays Chevelu écrit par Jean Pauly, accompagné de compositions musicales interprétées par Christelle Marin. Anecdotes et portraits parfois ironiques. .

Salle des fêtes, Ladignac Durbans 46320 Lot Occitanie culture.loisirs.durbans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Culture & Loisirs de Durbans is pleased to announce the launch of its cultural and caussenard evenings.

The show on Saturday January 17 at 6.30pm is a first for Durbans! Jean Pauly & Christelle Marin will present Chroniques du pays chevelu.

A show combining text and song to tell the story of the Causse, its landscapes and its people

L’événement Spectacle Chroniques du Pays Chevelu à Durbans Durbans a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Figeac