Spectacle – Ci-gisait Cyrano Palais des Arts et du Festival Dinard

Informations pratiques

Dinard

Spectacle – Ci-gisait Cyrano

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15 21:40:00

Date(s) :

2027-01-15

Théâtre/drame

Une invitation à redécouvrir Cyrano, en famille ou entre amis !

Cyrano, c’est l’histoire de celui qui a tout pour réussir, qui est aimé de tous et qui, pourtant, sombrera inéluctablement par mésestime de lui-même et par orgueil… Et puisque – pense ce héros romantique par excellence – on ne peut avoir ici-bas d’autre destin que funeste, c’est celui qui tâchera de maîtriser sa chute, comme l’unique chose qui nous appartienne vraiment…

Cyrano de Bergerac, c’est avant tout l’une des pièces de théâtre les plus importantes du répertoire mondial… et puisque la légende prétend qu’Edmond Rostand y aurait travaillé lors d’un séjour dinardais, nous ne pouvions passer à côté !

La compagnie Crescite propose ici, en brisant volontiers le 4e mur, une relecture puissante, à trois comédiens, de

cette oeuvre majeure du patrimoine théâtral français.

D’après « Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand.

EN PLUS !

Une rencontre avec les artistes sera proposée à l’issue de la représentation.

Placement numéroté (assis)

Durée : 1 h 10, sans entracte

Tout public, à partir de 10 ans

Le vendredi 15 janvier 2027 à 20h30

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Spectacle – Ci-gisait Cyrano Dinard a été mis à jour le 2026-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme