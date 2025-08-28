Spectacle Cie A Kan La Dériv’ Ombre Bleu Pluriel Trégueux

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 16:00:00

2026-02-15

Plume est une jeune fille pleine de rêves. Elle sait qu’un jour elle s’envolera ! Mais avec le temps, de petits cailloux se présentent sur son chemin et la font trébucher. Comment s’élever quand les pierres entravent nos pas ?

Dans cette histoire, les comédiennes mêlent cirque, marionnette et musique pour questionner nos élans de vie et ce qui les frênent. Plume, animée par son désir de réaliser ses rêves, découvre que, parfois, ce sont les autres qui nous aident à poursuivre le chemin.

A partir de 6 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

