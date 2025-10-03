Spectacle Cie Aléthéia Le Grand Jour Bleu Pluriel Trégueux

Spectacle Cie Aléthéia Le Grand Jour Bleu Pluriel Trégueux vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle Cie Aléthéia Le Grand Jour

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Est-ce qu’on devient un adulte lorsque sa mère meurt ?

Huit acteurs et actrices nous font traverser les turpitudes d’une fratrie aux prises avec le banquet des non-dits, dans un ballet familial autour d’une mère toute puissante. Au retour de la mise en bière, un grand jour donc, les vérités éclatent, les vieux secrets ressurgissent, dans une cuisine devenue le théâtre tragi-comique des règlements de compte. Mais la mère omniprésente, même morte, s’agite encore et vient tout bousculer. De flash-backs en apparitions, de disputes en confessions, cette famille haute en couleurs nous emmène visiter ses sentiments les plus intimes et les plus inavouables. Une valse des névroses, une danse effrénée, le tout dessiné d’amour inconditionnel et d’humour grinçant.

A partir de 11 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

