Spectacle Cie Betty BoiBrut’ Karl Grand Pré Langueux

Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17 11:00:00

2026-02-17

Karl est un bonhomme tangram composé de 7 pièces géométriques, espiègles et indisciplinées. Gardien de phare, il vit isolé au cœur de l’océan, où il veille à ce que toutes ses petites pièces soient bien rangées. Mais une nuit, un triangle plus aventurier que les autres, Bô, décide de partir à la découverte du monde. Avec ce petit bout manquant, Karl se retrouve tout biscornu et chancelant ; il doit absolument retrouver Bô ! Ce bonhomme bien-carré-tout-anguleux va apprendre à voir les choses sous un nouveau jour celui d’arrondir les angles. Il y a les règles… et puis il y a la vie !

A partir de 3 ans. .

Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

