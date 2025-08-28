Spectacle Cie Désuète Flux Grand Pré Langueux

Spectacle Cie Désuète Flux Grand Pré Langueux samedi 14 février 2026.

Spectacle Cie Désuète Flux

Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:05:00

Date(s) :

2026-02-14

Une danseuse, un lit, une couette, un oreiller … et lorsque la vidéo s’en mêle, c’est tout un univers incroyable et magique qui se révèle. L’histoire nous dévoile l’imaginaire de l’enfant, qui surgit dès lors que la porte de la chambre se referme pour laisser venir le sommeil. L’expérience est magnifique, joyeuse et poétique, dans une scénographie moderne où les arts numériques sont des acteurs à part entière.

A partir de 2 ans. .

Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Cie Désuète Flux Langueux a été mis à jour le 2025-08-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme