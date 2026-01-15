Spectacle Cie Tracn’art Le Petit chapeau rond rouge Espace culturel des Carmes Montélimar
Spectacle Cie Tracn’art Le Petit chapeau rond rouge Espace culturel des Carmes Montélimar mercredi 18 février 2026.
Spectacle Cie Tracn’art Le Petit chapeau rond rouge
Espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
– de 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:40:00
Date(s) :
2026-02-18
Retrouvez la folle histoire du Petit chapeau rond rouge, la Cie Tracn’art s’amuse à transformer cette histoire bien connue en une parodie joyeuse et burlesque.
.
Espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The crazy story of the Little Round Red Hat is brought to life by Cie Tracn’art, who transform this well-known story into a joyful, burlesque parody.
L’événement Spectacle Cie Tracn’art Le Petit chapeau rond rouge Montélimar a été mis à jour le 2026-01-15 par Montélimar Tourisme Agglomération