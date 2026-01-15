Spectacle Cie Tracn’art Le Petit chapeau rond rouge Espace culturel des Carmes Montélimar

Spectacle Cie Tracn’art Le Petit chapeau rond rouge

Espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

– de 13 ans

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:40:00

2026-02-18

Retrouvez la folle histoire du Petit chapeau rond rouge, la Cie Tracn’art s’amuse à transformer cette histoire bien connue en une parodie joyeuse et burlesque.

Espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com

English :

The crazy story of the Little Round Red Hat is brought to life by Cie Tracn’art, who transform this well-known story into a joyful, burlesque parody.

