Spectacle Ciné-Concert Émoi & Moi Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Ciné-Concert Émoi & Moi

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-11 15:30:00

fin : 2026-02-11 16:15:00

2026-02-11

Ciné-concert pour vilains petits canards en tout genre.

Une petite montagne qui vit à côté de grandes voisines ; un bonhomme qui habite dans une valise ; les péripéties d’une poule et d’un éléphant ; Anatole qui traîne sa petite casserole ; un zèbre aux rayures chamboulées ; un mouton qui chante comme un oiseau…

Emoi & moi propose six courts-métrages abordant avec poésie et humour le thème de la différence.

Entre mini-orchestre symphonique, reggae, électro-jazz, ambiance piano- bar ou ska-pop, Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel déploient une folle énergie pour créer les ambiances sonores de ces histoires qui offrent

l’occasion idéale de vivre sa première expérience de cinéphile.

Un atelier Musique sur image sur un extrait du ciné-concert est proposé après

la représentation. Sur inscription. A partir de 4 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

L’événement Spectacle Ciné-Concert Émoi & Moi Trégueux a été mis à jour le 2025-08-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme