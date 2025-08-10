Spectacle Ciné Lune de Poche camping Mon Repos Montmaur

Spectacle Ciné Lune de Poche camping Mon Repos Montmaur dimanche 10 août 2025.

Spectacle Ciné Lune de Poche Dimanche 10 août, 10h30 camping Mon Repos Hautes-Alpes

50 personnes maximum : Enfants de 3 mois à 5 ans et accompagnants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-10T10:30:00 – 2025-08-10T11:00:00

Fin : 2025-08-10T10:30:00 – 2025-08-10T11:00:00

Le spectacle Ciné Lune de Poche est une invitation à la rêverie et à la poésie pour un jeune public de 3 mois à 5 ans.

Tout commence par la rencontre entre un violoncelle, deux rêveuses, un tapis herbu et une lune fugueuse. Au fil du spectacle, les ombres inaccessibles se transforment en objets avec lesquels les enfants, leurs accompagnants et les artistes vont pouvoir jouer et réinventer un langage commun. En partageant des éléments scéniques avec ce jeune public, nous leur proposons de les manipuler avec nous ; permettant ainsi de développer leur motricité fine, leur écoute, leur curiosité et de se mettre en lien les uns avec les autres.

camping Mon Repos 05400 Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le spectacle Ciné Lune de Poche est une invitation à la rêverie et à la poésie pour un jeune public de 3 mois à 5 ans.

© Cie Chabraque