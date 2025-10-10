Spectacle « Ciné Story » TARBES Tarbes

Spectacle « Ciné Story » TARBES Tarbes vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle « Ciné Story »

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10

Une soirée ciné comme à la maison !

Plongez dans l’univers du 7ème art et préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle où la folie du cinéma se marie à la passion de la comédie musicale !

De Dirty Dancing à Moulin Rouge, en passant par Grease, Sister Act, James Bond ou encore Starmania, plongez dans des univers enchanteurs où la danse, le chant et la musique se mêlent pour vous offrir un spectacle moderne et intemporel.

Vivez un voyage spectaculaire à travers les plus grands films de l’histoire du cinéma, revisités et réinventés dans des numéros musicaux époustouflants.

Que vous soyez amateur de films culte, de musique entraînante ou tout simplement en quête d’évasion et d’émotion, CinéStory saura combler toutes vos attentes et vous offrir un spectacle grandiose et inoubliable. Silence… Moteurs… et ACTION !!! »

Cet événement est une animation du Salon Habitat, Immobilier & Rénovation du 10 au 12 octobre au Parc des Expositions.

English :

A movie night just like at home!

Immerse yourself in the world of the 7th art and prepare for an exceptional evening where the madness of cinema meets the passion of musical comedy!

From Dirty Dancing to Moulin Rouge, not forgetting Grease, Sister Act, James Bond and Starmania, plunge into enchanting worlds where dance, song and music come together to create a modern, timeless show.

Experience a spectacular journey through the greatest films in cinema history, revisited and reinvented in breathtaking musical numbers.

Whether you’re a fan of cult films, lively music or simply in search of escapism and emotion, CinéStory will meet all your expectations and offer you a grandiose and unforgettable show. « Silence? Engines? and ACTION!

This event is part of the Salon Habitat, Immobilier & Rénovation from October 10 to 12 at the Parc des Expositions.

German :

Ein Filmabend wie zu Hause!

Tauchen Sie ein in die Welt der 7. Kunst und machen Sie sich bereit für einen außergewöhnlichen Abend, an dem sich der Wahnsinn des Kinos mit der Leidenschaft des Musicals vereint!

Von Dirty Dancing bis Moulin Rouge, über Grease, Sister Act, James Bond oder Starmania: Tauchen Sie ein in zauberhafte Welten, in denen Tanz, Gesang und Musik miteinander verschmelzen, um Ihnen eine moderne und zeitlose Show zu bieten.

Erleben Sie eine spektakuläre Reise durch die größten Filme der Filmgeschichte, die in atemberaubenden Musicalnummern neu interpretiert und neu erfunden werden.

Ob Sie nun ein Fan von Kultfilmen, mitreißender Musik oder einfach nur auf der Suche nach einer Flucht aus dem Alltag sind, CinéStory wird all Ihre Erwartungen erfüllen und Ihnen eine großartige und unvergessliche Show bieten. « Stille? Motor? und ACTION!!! »

Diese Veranstaltung ist eine Animation der Messe Habitat, Immobilier & Rénovation vom 10. bis 12. Oktober im Parc des Expositions.

Italiano :

Una serata al cinema come a casa!

Immergetevi nel mondo della settima arte e preparatevi a una serata eccezionale in cui la follia del cinema incontra la passione della commedia musicale!

Da Dirty Dancing a Moulin Rouge, senza dimenticare Grease, Sister Act, James Bond e Starmania, immergetevi in mondi incantevoli in cui danza, canto e musica si fondono per regalarvi uno spettacolo moderno e senza tempo.

Vivete un viaggio spettacolare attraverso i più grandi film della storia del cinema, rivisitati e reinventati in numeri musicali mozzafiato.

Che siate appassionati di film di culto, di musica vivace o semplicemente in cerca di evasione e di emozioni, CinéStory soddisferà tutte le vostre aspettative e vi offrirà uno spettacolo grandioso e indimenticabile. « Silenzio? Motori? e AZIONE!

Questo evento fa parte del Salone Habitat, Immobilier & Rénovation dal 10 al 12 ottobre al Parc des Expositions.

Espanol :

¡Una noche de cine como en casa!

Sumérjase en el mundo del séptimo arte y prepárese para una velada excepcional en la que la locura del cine se une a la pasión de la comedia musical

De Dirty Dancing a Moulin Rouge, sin olvidar Grease, Sister Act, James Bond y Starmania, sumérjase en mundos encantadores donde la danza, la canción y la música se combinan para ofrecerle un espectáculo moderno y atemporal.

Experimente un viaje espectacular a través de las mejores películas de la historia del cine, revisitadas y reinventadas en impresionantes números musicales.

Tanto si es fan de las películas de culto, de la música alegre o simplemente busca evasión y emoción, CinéStory cumplirá todas sus expectativas y le ofrecerá un espectáculo grandioso e inolvidable. « ¿Silencio? Motores? y ¡ACCIÓN!

Este evento forma parte del Salon Habitat, Immobilier & Rénovation del 10 al 12 de octubre en el Parc des Expositions.

