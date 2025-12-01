Spectacle Cirkus Cirkor Onet-le-Château

jeudi 11 décembre 2025 à 20h30 au Théâtre La Baleine Cirkus Cirkor. Durée 1h25. Tout public.

Un spectacle total, entre envolées physiques et engagement symbolique, qui tisse avec le public une trame sensible et vibrante.KNITTING PEACE

Il y a dix ans, la compagnie suédoise Cirkus Cirkör, fleuron du cirque contemporain nord-européen, imaginait un spectacle utopiste où l’on tricoterait la paix, fil après fil, geste après geste.

Aujourd’hui, dans un monde plus que jamais en quête de sens et de lien, les artistes reprennent le fil de Knitting Peace pour tenter cette prouesse poétique.

Sur la scène de La Baleine, les acrobates virtuoses repoussent les limites du possible dans une scénographie spectaculaire, tissée de fils, de cocons suspendus et de mailles géantes. L’univers visuel, aussi hypnotique que délicat, s’accompagne d’une musique live envoûtante mêlant rock celtique et chant profond.

Un spectacle total, entre envolées physiques et engagement symbolique, qui tisse avec le public une trame sensible et vibrante. .

25 Places des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

English :

thursday, December 11, 2025 at 8:30pm at Théâtre La Baleine: Cirkus Cirkor. Running time: 1h25. All audiences.

German :

donnerstag, den 11. Dezember 2025 um 20:30 Uhr im Théâtre La Baleine: Cirkus Cirkor. Dauer: 1 Stunde 25 Minuten. Für alle Zuschauer.

Italiano :

giovedì 11 dicembre 2025 alle 20.30 al Théâtre La Baleine: Cirkus Cirkor. Durata: 1 ora e 25 minuti. Per tutti i pubblici.

Espanol :

jueves 11 de diciembre de 2025 a las 20:30 h en el teatro La Baleine: Cirkus Cirkor. Duración: 1 hora 25 minutos. Todos los públicos.

L’événement Spectacle Cirkus Cirkor Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)