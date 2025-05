Spectacle cirque aérien et musique live ! – Martinvast, 29 mai 2025 16:00, Martinvast.

Manche

Spectacle cirque aérien et musique live ! Château de Martinvast (Domaine de Beaurepaire) Martinvast Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 16:00:00

fin : 2025-05-29 17:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Dans l’écrin merveilleux du Château de Martinvast, le quatuor nomade de la Compagnie VagAbonde vous présentera son spectacle Transfert , qui mêle avec talent le cirque contemporain (acrobaties au sol, cadre aérien) et la musique en live ! Spectacle révélé aux « Sorties de Bain » et en tournée dans plusieurs départements. A ne pas manquer ! Bar et cuisine sur place, avec la Guinguette des Assos https://lekrillcherbourg.fr/la-guinguette/

Château de Martinvast (Domaine de Beaurepaire)

Martinvast 50690 Manche Normandie +33 6 78 69 41 30

English : Spectacle cirque aérien et musique live !

In the marvellous setting of the Château de Martinvast, the nomadic quartet of Compagnie VagAbonde present their show « Transfert », a talented blend of contemporary circus (ground acrobatics, aerial frame) and live music! This show was unveiled at the « Sorties de Bain » festival and is currently on tour in several French départements. Not to be missed! Bar and cuisine on site, with Guinguette des Assos: https://lekrillcherbourg.fr/la-guinguette/

German :

In der wunderbaren Kulisse des Schlosses von Martinvast wird Ihnen das Nomadenquartett der Compagnie VagAbonde seine Show « Transfert » präsentieren, in der zeitgenössischer Zirkus (Bodenakrobatik, Luftrahmen) und Live-Musik gekonnt miteinander verschmelzen! Die Show wurde bei den « Sorties de Bain » enthüllt und tourt durch mehrere Departements. Das sollten Sie nicht verpassen! Bar und Küche vor Ort, mit der Guinguette des Assos: https://lekrillcherbourg.fr/la-guinguette/

Italiano :

Nella meravigliosa cornice dello Château de Martinvast, il quartetto nomade della Compagnie VagAbonde presenterà il suo spettacolo « Transfert », una talentuosa miscela di circo contemporaneo (acrobazie a terra, cornice aerea) e musica dal vivo! Lo spettacolo è stato presentato al festival « Sorties de Bain » ed è attualmente in tournée in diversi dipartimenti francesi. Da non perdere! Bar e cibo in loco, con la Guinguette des Assos: https://lekrillcherbourg.fr/la-guinguette/

Espanol :

En el maravilloso marco del castillo de Martinvast, el cuarteto nómada de la Compagnie VagAbonde presentará su espectáculo « Transfert », una talentosa mezcla de circo contemporáneo (acrobacias en el suelo, armazón aéreo) y música en directo El espectáculo se presentó en el festival « Sorties de Bain » y actualmente está de gira por varios departamentos franceses. No se lo pierda Bar y comida in situ, con la Guinguette des Assos: https://lekrillcherbourg.fr/la-guinguette/

