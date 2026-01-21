Spectacle Cirque Arlette Gruss Parenthèse Port de plaisance des Minimes La Rochelle
Spectacle Cirque Arlette Gruss Parenthèse Port de plaisance des Minimes La Rochelle jeudi 29 janvier 2026.
Spectacle Cirque Arlette Gruss Parenthèse
Port de plaisance des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 49 EUR
3 à 12 ans inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-29
Le cirque Arlette Gruss est en tournée et revient à La Rochelle.
.
Port de plaisance des Minimes Avenue du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arlette Gruss circus Parenthèse
The Arlette Gruss circus is on tour and returns to La Rochelle.
L’événement Spectacle Cirque Arlette Gruss Parenthèse La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-19 par Nous La Rochelle