SPECTACLE CIRQUE BURLESQUE Ganges mercredi 10 septembre 2025.

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

« Ça va foirer » par la Compagnie Réverbère.

La compagnie Réverbère débarque avec des exploits… impossibles. Thomas Leterrier ne recule devant rien et le prouve dans une ambiance explosive !

On se laisse surprendre à attendre, non plus la prouesse, mais le loupé.

Le public en redemande ? Qu’à cela ne tienne, le clown jongleur a de la ressource, des idées stupides à volonté et en plus il passe à l’acte avec panache.

Attention, one-man-show burlesque avec rires très contagieux !

Rendez-vous devant la médiathèque !

Public famille — Durée 1h

Gratuit — Entrée libre sans réservation

Buvette et gourmandises La Bougeotte .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

« Ça va foirer » by Compagnie Réverbère.

The Compagnie Réverbère comes up with some? impossible feats. Thomas Leterrier will stop at nothing, and proves it in an explosive atmosphere!

German :

« Ça va foirer » von der Compagnie Réverbère.

Die Compagnie Réverbère kommt mit unmöglichen Heldentaten. Thomas Leterrier schreckt vor nichts zurück und beweist dies in einer explosiven Atmosphäre!

Italiano :

« Ça va foirer » della Compagnie Réverbère.

La Compagnie Réverbère propone alcune imprese impossibili. Thomas Leterrier non si ferma davanti a nulla e lo dimostra in un’atmosfera esplosiva!

Espanol :

« Ça va foirer » de la Compagnie Réverbère.

A la Compagnie Réverbère se le ocurren… hazañas imposibles. Thomas Leterrier no se detendrá ante nada y lo demuestra en un ambiente explosivo

