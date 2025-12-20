Spectacle cirque & danse Éther Théâtre Jean Lurçat Aubusson
Spectacle cirque & danse Éther
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Début : 2026-01-25
2026-01-25
Éther de la compagnie Libertivore Fanny Soriano
CIRQUE & DANSE
Dim. 25 janvier à 17h30
Lun. 26 janvier à 10h
Tarif unique enfance à 7 euros | Dès 6 ans | Atelier du Pestacle gratuit sur inscription pour les 4-5 ans pendant la représentation du dimanche, avec la librairie itinérante La Limou’Zine.
— Hypnotique exploration de la rencontre
C’est avec poésie que Fanny Soriano nous plonge dans son univers, influencé par la danse contact.
La scène se déroule entre terre et cieux, au cœur d’un paysage lunaire. Évoluant à travers une palette d’émotions, traduite par une scénographie astucieuse en perpétuel mouvement, deux individus se font face sans aucune échappatoire possible.
Tour à tour alliées, ennemies, sœurs ou étrangères ; entre s’affronter, se soutenir, rester à distance, fusionner, quels sont les choix quand on partage un même territoire ? .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
