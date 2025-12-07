Spectacle Cirque de Noël Niederbronn-les-Bains
Spectacle Cirque de Noël Niederbronn-les-Bains dimanche 7 décembre 2025.
Spectacle Cirque de Noël
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 15:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Au cœur du marché de Noël, soyez émerveillée par ce spectacle ! Par la Cie Soukha.
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr
English :
In the heart of the Christmas market, be amazed by this show! By Cie Soukha.
German :
Lassen Sie sich von dieser Aufführung im Herzen des Weihnachtsmarktes in Staunen versetzen! Von der Cie Soukha.
Italiano :
Nel cuore del mercatino di Natale, lasciatevi stupire da questo spettacolo! A cura di Cie Soukha.
Espanol :
En pleno mercado navideño, ¡déjese sorprender por este espectáculo! A cargo de Cie Soukha.
L’événement Spectacle Cirque de Noël Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte