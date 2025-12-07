Spectacle Cirque de Noël Niederbronn-les-Bains

Spectacle Cirque de Noël Niederbronn-les-Bains dimanche 7 décembre 2025.

Spectacle Cirque de Noël

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 15:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Au cœur du marché de Noël, soyez émerveillée par ce spectacle ! Par la Cie Soukha.

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

In the heart of the Christmas market, be amazed by this show! By Cie Soukha.

German :

Lassen Sie sich von dieser Aufführung im Herzen des Weihnachtsmarktes in Staunen versetzen! Von der Cie Soukha.

Italiano :

Nel cuore del mercatino di Natale, lasciatevi stupire da questo spettacolo! A cura di Cie Soukha.

Espanol :

En pleno mercado navideño, ¡déjese sorprender por este espectáculo! A cargo de Cie Soukha.

