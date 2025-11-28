Spectacle Cirque École Saint-Joseph & Notre-Dame des Champs Sous le Chapiteau, parking de l’école Hénanbihen
Sous le Chapiteau, parking de l’école 6 Rue le Flanchec Hénanbihen Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-28 20:00:00
Les élèves vous présentent leur spectacle accompagnés des artistes du Cirque Gervais.
Ouvert à tous. .
Sous le Chapiteau, parking de l’école 6 Rue le Flanchec Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
