Spectacle Cirque École Saint-Joseph & Notre-Dame des Champs Sous le Chapiteau, parking de l’école Hénanbihen

Spectacle Cirque École Saint-Joseph & Notre-Dame des Champs

Sous le Chapiteau, parking de l’école 6 Rue le Flanchec Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Les élèves vous présentent leur spectacle accompagnés des artistes du Cirque Gervais.

Ouvert à tous. .

Sous le Chapiteau, parking de l’école 6 Rue le Flanchec Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Cirque École Saint-Joseph & Notre-Dame des Champs Hénanbihen a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor