Spectacle cirque et danse Tout d’abord Rue du Morbic La Roche-Maurice

Spectacle cirque et danse Tout d’abord

Rue du Morbic Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 09:30:00

fin : 2026-03-18 10:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Par la Compagnie Manie.

Propice aux déformations ou aux cache-caches, le vêtement est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien. On les plie, les déplie, on s’y emmêle et on s’y cache.

Dans “Tout d’abord”, l’interprète explore ce jeu. Il découvre avec plaisir et amusement des vêtements élastiques parfois trop petits ou bien trop grands. De toutes formes, les tissus s’étirent, se déploient en ailes, chatouillent et s’entrelacent.

Un spectacle intime et joueur dans lequel les enfants installés tout autour de l’interprète, s’inventent avec lui un drôle de langage.

Petite enfance dès 1an.

Sur réservation. .

Rue du Morbic Complexe Roc’h Morvan La Roche-Maurice 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 61 21 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle cirque et danse Tout d’abord La Roche-Maurice a été mis à jour le 2025-10-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS