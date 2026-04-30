Spectacle cirque et musique La missive Jardins du château d’Imbleville Tôtes

Tôtes

Spectacle cirque et musique La missive

Jardins du château d’Imbleville 2150 Route de la Vallée de la Saâne Tôtes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Missive est un spectacle qui dépoussière les échanges épistolaires. Exit les SMS et autres groupes WhatsApp! Ici on plonge dans la correspondance amoureuse, dans ces lettres que l’ on envoie, que l’ on retient, que l’on déchire — autant de gestes qui traduisent le trouble du cœur.

La Missive est un spectacle musical, circassien et romantique. Inspirés par les poésies du XIXe siècle, les trois artistes de la Compagnie Dyspercée explorent les multiples facettes de l’amour la séduction, l’élan du cœur, les billets doux…

Entre jonglerie, harpe et contorsion, tout au long de ce spectacle, laissez-vous emporter par ce triangle amoureux aussi touchant que burlesque ! .

Jardins du château d’Imbleville 2150 Route de la Vallée de la Saâne Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 86 95 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : Spectacle cirque et musique La missive

L’événement Spectacle cirque et musique La missive Tôtes a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux