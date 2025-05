SPECTACLE CIRQUE Les Artistochats présentent le Roi Lion – Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 14 juin 2025 14:00, Hérouville-Saint-Clair.

Calvados

SPECTACLE CIRQUE Les Artistochats présentent le Roi Lion Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

2025-06-14

Comme chaque année, les Artistochats évolueront sur leurs agrès dans le cadre de leur spectacle annuel, qui se tiendra pour la première fois au Théâtre d’Hérouville Comédie de Caen.

Les quelque 70 adhérents de l’association, accompagnés par leur animatrice Eva Viot, présenteront leur interprétation du Roi Lion.

Le Roi Lion

Inspirée de l’univers enchanteur de la comédie musicale, Eva Viot signe une mise en scène qui saura, une fois encore, émerveiller le public. Suspendus dans les airs, les Artistochats déploieront leur grâce sur les agrès emblématiques de leur art trapèze, tissu, corde, fil délicat trait d’équilibre et bien d’autres encore. Le spectacle promet un moment de poésie et d’émotion, accessible aux petits comme aux grands.

L’inclusivité au cœur du projet

Fondée en 1982, Les Artistochats est une école de cirque hérouvillaise engagée en faveur d’une pratique inclusive. L’inclusion est au cœur de son action, avec une attention particulière portée à l’accueil des personnes en situation de handicap.

L’association accompagne notamment sept adultes de l’AIT (Atelier d’Insertion au Travail) d’Hérouville-Saint-Clair, ainsi que trois enfants de l’hôpital de jour pédopsychiatrique du Chemin Vert. À travers le cirque, ces participants découvrent un espace d’expression, de confiance et de valorisation.

Grâce à une pédagogie adaptée, Les Artistochats leur permettent de s’approprier les agrès, de développer leurs capacités motrices et émotionnelles, tout en participant pleinement à une aventure artistique et collective lors du spectacle du 14 juin prochain.

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 square du théâtre

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 61 73 62 08 artistochats@gmail.com

English : SPECTACLE CIRQUE Les Artistochats présentent le Roi Lion

As they do every year, the Artistochats will be performing on their apparatus as part of their annual show, to be held for the first time at the Théâtre d?Hérouville Comédie de Caen.

The 70 or so members of the association, accompanied by their animator Eva Viot, will present their interpretation of The Lion King.

The Lion King

Inspired by the enchanting world of the musical, Eva Viot?s staging is sure to amaze audiences once again. Suspended in the air, the Artistochats display their grace on the emblematic apparatus of their art: trapeze, fabric, rope, wire a delicate balancing act and much more besides. The show promises a moment of poetry and emotion, accessible to young and old alike.

Inclusivity at the heart of the project

Founded in 1982, Les Artistochats is a circus school in Hérouville committed to inclusive practice. Inclusion is at the heart of its work, with particular attention paid to welcoming people with disabilities.

In particular, the association supports seven adults from the AIT (Atelier d?Insertion au Travail) in Hérouville-Saint-Clair, as well as three children from the Chemin Vert child psychiatric day hospital. Through the circus, these participants discover a space for self-expression, confidence and self-esteem.

Les Artistochats uses specially adapted teaching methods to help them make the apparatus their own, and develop their motor and emotional skills, while taking part in an artistic and collective adventure at the show on June 14.

German : SPECTACLE CIRQUE Les Artistochats présentent le Roi Lion

Wie jedes Jahr werden die Artistochats im Rahmen ihrer jährlichen Aufführung, die zum ersten Mal im Théâtre d’Hérouville Comédie de Caen stattfindet, auf ihren Turngeräten auftreten.

Die etwa 70 Mitglieder des Vereins, die von ihrer Betreuerin Eva Viot begleitet werden, werden ihre Interpretation des König der Löwen vorführen.

Der König der Löwen

Inspiriert von der zauberhaften Welt des Musicals hat Eva Viot eine Inszenierung geschaffen, die das Publikum wieder einmal in Staunen versetzen wird. In der Luft hängend, entfalten die Artistochats ihre Anmut auf den emblematischen Geräten ihrer Kunst: Trapez, Tuch, Seil, Draht ein zarter Balanceakt und viele andere mehr. Die Show verspricht einen Moment der Poesie und der Emotionen, der für Groß und Klein zugänglich ist.

Inklusion im Mittelpunkt des Projekts

Les Artistochats wurde 1982 gegründet und ist eine Zirkusschule in Hérouvillaise, die sich für eine inklusive Praxis einsetzt. Inklusion ist das Herzstück ihrer Arbeit, wobei der Aufnahme von Menschen mit Behinderungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Der Verein begleitet insbesondere sieben Erwachsene aus dem AIT (Atelier d’Insertion au Travail) in Hérouville-Saint-Clair sowie drei Kinder aus der kinderpsychiatrischen Tagesklinik Chemin Vert. Durch den Zirkus entdecken diese Teilnehmer einen Raum des Ausdrucks, des Vertrauens und der Wertschätzung.

Dank einer angepassten Pädagogik ermöglichen es die Artistochats den Kindern, sich die Geräte anzueignen, ihre motorischen und emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln und gleichzeitig an einem künstlerischen und kollektiven Abenteuer teilzunehmen, das in der Vorstellung am 14. Juni gezeigt wird.

Italiano :

Come ogni anno, gli Artistochats si esibiranno con il loro apparecchio nell’ambito del loro spettacolo annuale, che si terrà per la prima volta al Théâtre d’Hérouville Comédie de Caen.

I circa 70 membri dell’associazione, accompagnati dalla loro istruttrice Eva Viot, si esibiranno nella loro interpretazione de Il Re Leone.

Il Re Leone

Ispirandosi all’incantevole mondo del musical, Eva Viot ha creato una produzione che stupirà ancora una volta il pubblico. Sospesi nell’aria, gli Artistochats daranno prova della loro grazia sugli attrezzi emblematici della loro arte: trapezio, tessuto, corda, filo un delicato gioco di equilibrio e molto altro ancora. Lo spettacolo promette un momento di poesia ed emozione, accessibile a grandi e piccini.

L’inclusività al centro del progetto

Fondata nel 1982, Les Artistochats è una scuola di circo di Hérouville impegnata in una pratica inclusiva. L’inclusione è al centro del suo lavoro, con particolare attenzione all’accoglienza delle persone con disabilità.

In particolare, l’associazione sostiene sette adulti dell’AIT (Atelier d’Insertion au Travail) di Hérouville-Saint-Clair e tre bambini del day hospital psichiatrico infantile Chemin Vert. Attraverso il circo, questi partecipanti scoprono uno spazio di espressione, fiducia e autostima.

Les Artistochats utilizza metodi di insegnamento appositamente adattati per aiutarli a prendere confidenza con gli attrezzi e a sviluppare le loro capacità motorie ed emotive, partecipando al tempo stesso pienamente all’avventura artistica e collettiva dello spettacolo del 14 giugno.

Espanol :

Como cada año, los Artistochats actuarán con sus aparatos en el marco de su espectáculo anual, que se celebrará por primera vez en el Théâtre d’Hérouville Comédie de Caen.

Los cerca de 70 miembros de la asociación, acompañados por su monitora Eva Viot, interpretarán El Rey León.

El Rey León

Inspirándose en el mundo encantador del musical, Eva Viot ha creado una producción que sorprenderá una vez más al público. Suspendidos en el aire, los Artistochats desplegarán su gracia sobre los aparatos emblemáticos de su arte: trapecio, tela, cuerda, alambre -un delicado equilibrio- y mucho más. El espectáculo promete un momento de poesía y emoción, accesible a grandes y pequeños.

La inclusión en el centro del proyecto

Fundada en 1982, Les Artistochats es una escuela de circo de Hérouville comprometida con la práctica inclusiva. La inclusión está en el centro de su trabajo, con especial atención a la acogida de personas con discapacidad.

En concreto, la asociación apoya a siete adultos del AIT (Atelier d’Insertion au Travail) de Hérouville-Saint-Clair, así como a tres niños del hospital de día psiquiátrico infantil Chemin Vert. A través del circo, estos participantes descubren un espacio de expresión, confianza y autoestima.

Les Artistochats utiliza métodos pedagógicos especialmente adaptados para ayudarles a familiarizarse con los aparatos y desarrollar sus capacidades motrices y emocionales, al tiempo que participan plenamente en la aventura artística y colectiva del espectáculo del 14 de junio.

