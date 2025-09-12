Spectacle cirque moderne Payrac

Stade Payrac-Loupiac Payrac Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-12 20:00:00

Invitation au vertige avec du cirque moderne en plein air !

Ce spectacle mêle aux arts du cirque, de la poésie et de l’ humour. Tour à tour dans les airs, sur des échasses ou sur les mains, la compagnie Millimétrée vous embarque dans des moments joyeux, pleins de virtuosité. Un spectacle intergénérationnel où le cirque se montre, drôle et poétique.

Une soirée imaginée par Albin Warette et réalisée par la compagnie Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements

Tout public

Stade Payrac-Loupiac Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 42 80 86 01

English :

Invitation to vertigo with modern outdoor circus!

This show combines circus arts, poetry and humor. In the air, on stilts or on their hands, the Millimétrée company takes you on a joyous journey of virtuosity. An intergenerational show where circus shows itself, funny and poetic.

An evening imagined by Albin Warette and produced by Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements

All audiences

German :

Eine Einladung zum Schwindelgefühl mit modernem Zirkus unter freiem Himmel!

Diese Show verbindet Zirkuskünste mit Poesie und Humor. Abwechselnd in der Luft, auf Stelzen oder auf Händen, die Kompanie Millimétrée nimmt Sie mit auf eine Reise voller fröhlicher Momente voller Virtuosität. Ein generationsübergreifendes Spektakel, bei dem der Zirkus sich selbst zeigt, witzig und poetisch.

Ein Abend, der von Albin Warette erdacht und von der Kompanie Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements realisiert wurde

Alle Zuschauer

Italiano :

Un invito alla vertigine con il circo moderno all’aperto!

Questo spettacolo unisce arti circensi, poesia e umorismo. In aria, sui trampoli o sulle mani, la compagnia Millimétrée vi accompagnerà in un viaggio gioioso e pieno di virtuosismi. Uno spettacolo intergenerazionale in cui il circo si mostra, divertente e poetico.

Una serata immaginata da Albin Warette e prodotta da Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements

Tutti i pubblici

Espanol :

¡Una invitación al vértigo con circo moderno al aire libre!

Este espectáculo combina artes circenses, poesía y humor. Alternando en el aire, sobre zancos o sobre las manos, la compañía Millimétrée le llevará por un viaje alegre y lleno de virtuosismo. Un espectáculo intergeneracional donde el circo se muestra a sí mismo, divertido y poético.

Una velada imaginada por Albin Warette y producida por Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements

Todos los públicos

