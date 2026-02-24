Spectacle | Cirque symphonique | Sympho’Campus et les élèves du Plongeoir Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | Cirque symphonique | Sympho’Campus et les élèves du Plongeoir

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Création inédite alliant cirque et musique, Cirque symphonique associe l’orchestre symphonique de Le Mans Université, Sympho’Campus, et les élèves amateurs du Plongeoir. Sur la piste du Chapiteau, les tableaux circassiens dialoguent avec la musique, entre grands classiques et créations contemporaines.

Sympho’Campus rassemble une cinquantaine de musiciennes et musiciens amateurs. Les élèves du Plongeoir engagés dans cette création sont issus des cours d’enseignement du Plongeoir (cours hebdomadaire de spécialité et Lycée Cirque). .

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

