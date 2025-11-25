Spectacle Clabousse Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

Spectacle Clabousse

2025-11-25 14:30:00

2025-11-25 15:00:00

L’origine de cette pièce naît d’un fragment de vie auquel j’ai assisté un jour pluvieux, un petit garçon se tient devant une flaque d’eau, puis décide de se lancer, de marcher dedans, d’y sauter à pieds joints. Il est joyeux, et téméraire. Quand il a terminé, il se tourne vers son père, et lui dit

Papa, papa, tu as vu, j’ai nagé dans la mer !

Clabousse part de cette image pour raconter l’après-midi d’un enfant, en plusieurs temps la pluie, l’ennui, le terne, la solitude dans la maison, puis l’éclaircie, le soleil, les flaques qui se forment, et les possibles qui apparaissent, la joie de l’extérieur, un monde qui s’invente au moment de sauter dans une flaque, une poésie qui se crée, et finalement l’impermanence des choses, le soleil qui grignote les flaques… que restera-t-il de ce moment ?

A partir de 4 ans. .

