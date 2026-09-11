Spectacle : Claire Rognant, Médiathèque de Lillebonne, Lillebonne

Informations pratiques

Spectacle : Claire Rognant Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque de Lillebonne Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Jouant avec les codes de la pop urbaine, Claire porte un regard tendre, lucide et mordant sur les relations humaines. Textes en français, mélodies entraînantes et percussions puissantes accompagnent une parole engagée, nourrie par son parcours de reconstruction après les violences. Dans le sillage des artistes qui ont fait de la musique un espace d’expression et d’émancipation, elle affirme la place des femmes dans la création contemporaine et contribue à construire le matrimoine musical de demain.

Proposé par La Fabrik à Sons, en partenariat avec le réseau des médiathèques Caux Seine Agglo.

En partenariat avec le réseau des médiathèques Caux Seine Agglo, dans le cadre du projet Bib SONOR’ financé par le programme LEADER de l’Union Européenne, du FDVA Région et du contrat de filière Normandie.

Médiathèque de Lillebonne Place Pierre de Coubertin, 76170 Lillebonne Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 38 29 38 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague