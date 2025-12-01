Spectacle | Clan Cabane | Cie La contrebande Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | Clan Cabane | Cie La contrebande

Le Chapiteau 6 Bd. Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Clan Cabane, c’est un collectif de copains acrobates-constructeurs qui nous rassemble autour de ce qui les amusent en tant qu’adultes redonner du corps à leurs jeux d’enfants, se lancer des défis, se raconter des histoires.

Avec deux trampolines, quelques sangles et bastaings en bois, ils construisent des cabanes abris éphémères et terrains de jeux acrobatiques. Leurs cahutes se forment et se déforment au gré de leurs usages et créent un univers modulable à l’envie, qu’ils habitent l’esprit espiègle et avec une grande virtuosité. .

English :

Clan Cabane is a collective of acrobat-constructor friends who bring us together around what amuses them as adults: giving body to their childhood games, challenging each other, telling stories.

German :

Clan Cabane ist ein Kollektiv von Freunden, die Akrobaten und Konstrukteure sind, die uns um das versammeln, was ihnen als Erwachsene Spaß macht: ihren Kinderspielen einen neuen Körper geben, sich Herausforderungen stellen und Geschichten erzählen.

Italiano :

Il Clan Cabane è un collettivo di amici acrobati-costruttori che ci riunisce intorno alle cose che li divertono da adulti: dare corpo ai giochi della loro infanzia, sfidarsi, raccontarsi storie.

Espanol :

Clan Cabane es un colectivo de amigos acróbatas y constructores que nos reúnen en torno a las cosas que les divierten de adultos: dar contenido a sus juegos de infancia, retarse unos a otros, contarse historias.

