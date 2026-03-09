Spectacle Classe Cham Primaires Conservatoire André Messager Montluçon
Spectacle Classe Cham Primaires Conservatoire André Messager Montluçon jeudi 11 juin 2026.
Spectacle Classe Cham Primaires
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11
2026-06-11
Sur réservation.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
English :
Reservation required.
