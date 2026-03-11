Spectacle CLASSICO RIGOLO à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Un spectacle musical et comique entre virtuosité et facétie

Quand la grande musique rencontre l’imprévu, le concert bascule… et le rire s’invite.

Dans Classico Rigolo, la rigueur du piano classique de Dominique Desmons se retrouve joyeusement bousculée par l’énergie espiègle du violon de Cécile Roudon.

Entre performances musicales, situations absurdes et complicité malicieuse, ce duo détonant entraîne le public dans un concert pas tout à fait comme les autres. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle CLASSICO RIGOLO à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme