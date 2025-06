Spectacle Claudication – RempART Alixan 27 juin 2025 20:00

Drôme

Spectacle Claudication RempART 9 Boulevard Quiot Alixan Drôme

Cette pièce d’Anny Blaise, mise en scène de Christophe Pardon de la Compagnie du Chien Noir, avec Cécile Pâris-Tabardel et Pierre Tabardel, s’intéresse aux relations d’n couple en déséquilibre.

RempART 9 Boulevard Quiot

Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 19 90 95 rempart.alixan@gmail.com

English :

This play by Anny Blaise, directed by Christophe Pardon of the Compagnie du Chien Noir, with Cécile Pâris-Tabardel and Pierre Tabardel, looks at the relationships of a couple in disequilibrium.

German :

Dieses Stück von Anny Blaise, inszeniert von Christophe Pardon von der Compagnie du Chien Noir, mit Cécile Pâris-Tabardel und Pierre Tabardel, beschäftigt sich mit den Beziehungen eines Paares, das aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Italiano :

Questa pièce di Anny Blaise, diretta da Christophe Pardon della Compagnie du Chien Noir, con Cécile Pâris-Tabardel e Pierre Tabardel, analizza il rapporto tra una coppia che non è in equilibrio.

Espanol :

Esta obra de Anny Blaise, dirigida por Christophe Pardon, de la Compagnie du Chien Noir, con Cécile Pâris-Tabardel y Pierre Tabardel, aborda la relación entre una pareja desequilibrada.

