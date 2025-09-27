Spectacle » Claudine s’en va, Colette revient » Le Hanouard
Spectacle » Claudine s’en va, Colette revient » Le Hanouard samedi 27 septembre 2025.
Spectacle » Claudine s’en va, Colette revient »
Salle des fêtes Le Hanouard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Dans le cadre des rencontres sur le plateau,
Sur réservation
18h00 Spectacle « Claudine s’en va, Colette revient »
20h00 Repas
Renseignements et Inscriptions 06 10 90 13 98
Salle des fêtes du Hanouard .
Salle des fêtes Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 90 13 98 jacfollet@hotmail.fr
English : Spectacle » Claudine s’en va, Colette revient »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle » Claudine s’en va, Colette revient » Le Hanouard a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre