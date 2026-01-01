Spectacle Clé Amulette

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

La Secousse commence l’année 2026 en douceur avec ce très beau spectacle familial Clé amulette . Ce conte musical accessible à toutes et tous à partir de 6 ans vous est proposé le dimanche 11 janvier 2026 à 15h30.

Deux mulots, Séraphine et Michel, quittent leur pied-à-terre et embarquent dans une aventure fantastique, avec pour seul bagage, une mystérieuse clé amulette .

Leur histoire nous est contée en mots et en musique, par deux personnages insolites et ponctuée de films d’animation. Ce n’est pas la destination qui compte, c’est le voyage… ce qui se passe en chemin. Ce spectacle musical et familial dure 45 min et est conseillé à partir de 6 ans.

Des gaufres seront proposées à la vente pour le goûter des gourmand·es ! .

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To kick off the new year in style and warm hearts and bodies, La Secousse is organizing an Irish evening on Friday January 17 from 7:30pm.

L’événement Spectacle Clé Amulette Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme