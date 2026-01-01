Spectacle Clément Bouscarel, contes du pays à Saint-Projet Saint-Projet

Spectacle Clément Bouscarel, contes du pays à Saint-Projet

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

16 janvier 2026, 19:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Il raconte un monde peuplé de personnages fabuleux tel le drac, les fatsilhèras, les géants et autres rapatous ; un monde où les oiseaux parlent aux humains, où les arbres s’entraident, où le vent rend service aux paysans…

Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

English :

It tells of a world populated by fabulous characters such as the drac, the fatsilhèras, the giants and other rapatous; a world where birds talk to humans, where trees help each other, where the wind helps farmers…

