Spectacle Clément Bouscarel, contes du pays à Saint-Projet Saint-Projet

Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Il raconte un monde peuplé de personnages fabuleux tel le drac, les fatsilhèras, les géants et autres rapatous ; un monde où les oiseaux parlent aux humains, où les arbres s’entraident, où le vent rend service aux paysans…
Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51
English :
It tells of a world populated by fabulous characters such as the drac, the fatsilhèras, the giants and other rapatous; a world where birds talk to humans, where trees help each other, where the wind helps farmers…
