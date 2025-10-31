Spectacle Clément Viktorovitch L’art de ne pas dire Quai de la Réunion Le Havre

Spectacle Clément Viktorovitch L’art de ne pas dire

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique, Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…

À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire, comment se forger encore une opinion ? Reste-t-il seulement possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… le sens même de la démocratie ?

Durée 75 minutes

Recommandation à partir de 14 ans

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

