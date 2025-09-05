Spectacle Clément Viktorovitch L’Art de ne pas Dire Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle Clément Viktorovitch L’Art de ne pas Dire Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc vendredi 27 mars 2026.

Spectacle Clément Viktorovitch L’Art de ne pas Dire

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Dans ce premier seul en scène intitulé L’Art de ne pas dire, Clément Viktorovitch interprète un conseiller trahi et congédié par le nouveau président de la République, qui lui doit pourtant sa victoire. Pour se venger, il organise une conférence dans laquelle il révèle les artifices d’un plan de campagne bien ficelé.

Si L’Art de ne pas dire est une pièce de théâtre, elle ne s’inspire de rien d’autre que du réel observable. Pour illustrer cette époque dans laquelle les responsables politiques ont distordu le rapport au vrai, elle s’accompagne ici d’un carnet de bord compilant et commentant les formules les plus ostensiblement fausses prononcées ces dernières années par des gouvernants en responsabilité.

Et si l’ère de la post-vérité nous avait fait entrer, en réalité, dans celle de la post-démocratie ? .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Clément Viktorovitch L’Art de ne pas Dire Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme