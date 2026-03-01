Spectacle Clément Viktorovitch Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Spectacle Clément Viktorovitch

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique (vendu à plus de 100 000 exemplaires), Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre avec une fiction grinçante. Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République, qui, après avoir été évincé, décide de se venger en dévoilant tous les secrets utilisés pour conquérir le pouvoir.À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire… est-il encore possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… notre idéal démocratique ?

Interprétation Clément Viktorovitch

Ecriture Ferdinand Barbet et Clément Viktorovitch

Mise en scène et Scénographie Ferdinand Barbet

Création lumière Gautier Devoucoux

Musiques Hugo Sempé

Création costume Augustin RollandAdultes

Following on from his book Le Pouvoir Rhétorique (which sold over 100,000 copies), Clément Viktorovitch, a doctor in political science and a popular broadcaster on France Info, Clique and Quotidien, makes his first appearance on stage with a gritty drama. In this, his first one-man show, Clément Viktorovitch does more than pass on decoding tools: he questions the very place of discourse in our political life. When words are emptied of their content, when communication is reduced to the art of not saying… is it still possible to debate? And what if what we’ve lost along the way is quite simply… our democratic ideal?

Performance: Clément Viktorovitch

Writing: Ferdinand Barbet and Clément Viktorovitch

Stage direction and set design: Ferdinand Barbet

Lighting design: Gautier Devoucoux

Music: Hugo Sempé

Costume design: Augustin Rolland

