Spectacle Climax Cie Zygomatic Rue de la Louvière Épinal

Spectacle Climax Cie Zygomatic

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Spectacle musical burlesque.

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité.

Le résultat un état du monde qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes.

Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Billetterie Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.

Placement libre assisTout public

29 .

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 contact@omegaspectacles.com

English :

Burlesque musical show.

The artists of Compagnie Zygomatic bring their talents to bear on highly topical issues such as climate change, resource depletion and the disappearance of biodiversity.

The result: a state of the world that tickles the limits of our civilization and takes us to the top of the charts.

Performed with a scientifically absurd sense of humor, the show tackles burning issues by defying the laws of gravity. Scenic derangements, second-degree choreography, acrobatics and song, laughter is used as a weapon of massive reflection. A marriage of absurdist comedy and wry humor, a decompression valve trying to make its way towards a brighter tomorrow

Ticket office Epinal et de sa Région Tourist Office.

Free seating

German :

Musikalische Burlesque-Show.

Die Künstler der Compagnie Zygomatic stellen ihre Talente in den Dienst sehr aktueller Probleme: Klimawandel, Erschöpfung der Ressourcen, Verschwinden der Biodiversität.

Das Ergebnis ist ein Zustand der Welt, der die Grenzen unserer Zivilisation kitzelt und uns auf die Spitze der Diagramme führt.

Interpretiert mit wissenschaftlich absurdem Humor, greift die Show brennende Themen auf, indem sie die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft setzt. Mit szenischen Störungen, Choreografien zweiten Grades, Akrobatik und Gesang wird das Lachen als massive Denkwaffe eingesetzt. Eine Verbindung zwischen absurder Komik und grimmigem Humor, ein Dekompressionsventil, das versucht, sich einen Weg in ein besseres Morgen zu bahnen

Eintrittskarten für das Office de tourisme d’Epinal et de sa Région.

Freie Platzwahl im Sitzen

Italiano :

Spettacolo musicale burlesque.

Gli artisti della Compagnie Zygomatic utilizzano il loro talento per affrontare alcuni temi di grande attualità: il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse e la scomparsa della biodiversità.

Il risultato è uno stato del mondo che solletica i limiti della nostra civiltà e ci porta in cima alle classifiche.

Con un umorismo scientificamente assurdo, lo spettacolo affronta temi scottanti sfidando le leggi della gravità. Con squilibri scenici, coreografie di secondo grado, acrobazie e canzoni, la risata viene usata come arma di riflessione di massa. È un connubio di comicità assurda e umorismo ironico, una valvola di sfogo che cerca di trovare la strada per un domani più luminoso

Biglietti presso l’Ufficio del Turismo di Epinal e della Regione.

Posti liberi

Espanol :

Espectáculo musical burlesco.

Los artistas de la Compagnie Zygomatic utilizan su talento para abordar algunos temas de gran actualidad: el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la desaparición de la biodiversidad.

El resultado es un estado del mundo que hace cosquillas en los límites de nuestra civilización y nos lleva a lo más alto de las listas de éxitos.

Interpretado con humor científicamente absurdo, el espectáculo aborda temas candentes desafiando las leyes de la gravedad. Desvaríos escénicos, coreografías de segundo grado, acrobacias y canciones, la risa se utiliza como arma de reflexión masiva. Es una unión de comedia absurda y humor irónico, una válvula de escape que intenta encontrar el camino hacia un mañana más brillante

Entradas en la Oficina de Turismo de Epinal y su región.

Aforo libre

L’événement Spectacle Climax Cie Zygomatic Épinal a été mis à jour le 2025-11-12 par OT EPINAL ET SA REGION