Spectacle – Cloche La Passerelle Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle – Cloche

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29 21:00:00

Date(s) :

2027-01-29

Sonnant et trébuchant

Est-ce un spectacle de cirque ? Un concert ? Sur scène se déploient deux univers parallèles, deux bulles distinctes. D’un côté, un personnage lunaire, étrange et solitaire, qui tente, dans un espace blanc et immaculé, d’échapper aux lois de la gravitation. De l’autre, un trio de musiciens solaire qui navigue avec aisance entre les styles, de la pop au funk jusqu’au classique. Entre les deux, un mystérieux dialogue s’instaure, jouant des interstices vertigineux de l’invisible. Acrobate, danseur, clown et poète, Rémi Luchez sait nous entraîner dans des mondes à part, où le réel se met doucement à déraper. Un spectacle au charme irrésistible, à nul autre pareil.

Conseillé à partir de 8 ans. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Spectacle – Cloche Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme