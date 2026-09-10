Spectacle – Cloche La Passerelle Saint-Brieuc
vendredi 29 janvier 2027 · La Passerelle · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Spectacle – Cloche
La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 20:00:00
fin : 2027-01-29 21:00:00
Date(s) :
2027-01-29
Sonnant et trébuchant
Est-ce un spectacle de cirque ? Un concert ? Sur scène se déploient deux univers parallèles, deux bulles distinctes. D’un côté, un personnage lunaire, étrange et solitaire, qui tente, dans un espace blanc et immaculé, d’échapper aux lois de la gravitation. De l’autre, un trio de musiciens solaire qui navigue avec aisance entre les styles, de la pop au funk jusqu’au classique. Entre les deux, un mystérieux dialogue s’instaure, jouant des interstices vertigineux de l’invisible. Acrobate, danseur, clown et poète, Rémi Luchez sait nous entraîner dans des mondes à part, où le réel se met doucement à déraper. Un spectacle au charme irrésistible, à nul autre pareil.
Conseillé à partir de 8 ans. .
La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Spectacle – Cloche Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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