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SPECTACLE CLOWN§ ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET Saint-Plancard

samedi 26 septembre 2026 · ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET · Saint-Plancard

SPECTACLE CLOWN§ ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET Saint-Plancard

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET
Adresse
8 Route de Cazaril
Ville
31580 Saint-Plancard
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Plancard

SPECTACLE CLOWN§

ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET 8 Route de Cazaril Saint-Plancard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Venez partager un bon moment de rires!
L’atelier de Saint-Plancard propose un moment de rire autour d’un spectacle de clown avec le clown Nitouche dans le spectacle le cul de sax doit avoir un bon fond’ de et part Odile Gustin Grippon.   .

ATELIER ANNIE GABRIELLE MALLET 8 Route de Cazaril Saint-Plancard 31580 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come join us for a good time and some laughs!

L’événement SPECTACLE CLOWN§ Saint-Plancard a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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