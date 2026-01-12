Spectacle clown Astuces en cuisine Salle Souspesse Saint-Martin-de-Seignanx

Spectacle clown Astuces en cuisine

Salle Souspesse 195 Rue de Souspesse Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2026-03-07

Un spectacle clown Astuces en Cuisine vous est proposé par la Compagnie Lézards-qui-Bougent.

Cette création met en scène deux personnages qui se lancent dans une aventure burlesque en créant une chaîne de vidéos culinaires. Pris dans la quête de likes et de commentaires, ils s’égarent peu à peu, au point de mettre leur amitié en danger. Porté par un design sonore rappelant Jacques Tati et par la magie nouvelle, le spectacle plonge le public dans un univers poétique et absurde. Deux clowns y explorent leurs doutes et reflètent les travers de notre société individualisme, solitude, apparence, notoriété, argent, violence, discrimination, harcèlement.

Dès 7 ans. Tout public. RDV à 11h à la salle Souspesse.

Durée 55 min

Tarif 5€

Petit déjeuner offert. .

Salle Souspesse 195 Rue de Souspesse Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

